Пирожки из картофельного пюре и другие рецепты недели

Куриный рулет
НАДО (на 8 порций): 800 г куриного филе · 1 ч. ложка соли (без горки) · 1 ч. ложка сладкой паприки · черный перец · сухие приправы (например, прованские травы) по вкусу · 3 зубчика чеснока · 20 г желатина (в порошке).
ГОТОВИМ:
1. Филе рубим мелкими кубиками (проще резать слегка подмороженное филе). Чеснок пропускаем через пресс.
2. В рубленое филе добавляем соль, специи, желатин и хорошо перемешиваем.
3. Помещаем смесь в рукав для запекания и придаем форму рулета. Завязываем края и делаем два прокола для выхода пара.
4. Запекаем 40 - 45 минут при температуре 200 °С
5. Даем полностью остыть, нарезаем на слайсы и подаем.
Оладьи с морковью и сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 - 6 порций): 250 г моркови (это парочка средних) · 100 г любого полутвердого сыра · 2 ст. ложки сметаны · 3 яйца · 3 ст. ложки муки. Соль можно не класть, если у вас солоноватый сыр, масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Морковь и сыр трем на крупной терке.
2. Добавляем сметану и яйца. Перемешиваем.
3. Добавляем муку и опять перемешиваем.
4. Жарим с двух сторон на масле на среднем огне, выкладывая массу на сковороду ложкой (1 ст. ложка - один оладушек).
Отличная идея, куда деть остатки вчерашнего ужина.
Пирожки из картофельного пюре
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 порции): 300 г холодного картофельного пюре · 1 яйцо · 2 зубчика чеснока · немного любой зелени (например, укроп и зеленый лук) · 100 г муки · 1/2 ч. ложки разрыхлителя.
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ГОТОВИМ:
1. В пюре бьем яйцо и тщательно соединяем толкушкой.
2. Добавляем давленый чеснок, рубленую зелень, разрыхлитель и муку.
3. Замешиваем нелипкое тесто.
4. Далее формируем лепешечки по типу котлет или сырников и обжариваем на масле до румяности.
5. А можно раскатать одну большую лепешку по диаметру вашей сковороды. Затем обжарить ее и перед подачей нарезать на куски, как пиццу.