Пирожки из картофельного пюре и другие рецепты недели

НАДО (на 4 - 6 порций): 250 г моркови (это парочка средних) · 100 г любого полутвердого сыра · 2 ст. ложки сметаны · 3 яйца · 3 ст. ложки муки. Соль можно не класть, если у вас солоноватый сыр, масло для жарки.

ГОТОВИМ:

1. Морковь и сыр трем на крупной терке.

2. Добавляем сметану и яйца. Перемешиваем.

3. Добавляем муку и опять перемешиваем.

4. Жарим с двух сторон на масле на среднем огне, выкладывая массу на сковороду ложкой (1 ст. ложка - один оладушек).

Отличная идея, куда деть остатки вчерашнего ужина.

Пирожки из картофельного пюре