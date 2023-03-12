Заливной пирог с капустой и картошкой: даже мясоеды не оставляют и крошки!

Вкуснейший домашний пирог с картошкой и капустой можно сделать за несколько минут. Это заливной способ, который дает выпечке мягкость и нежность.

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Ингредиенты: 1 стакан муки, 200 мл кефира, 2 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соды, 200 г картофельного пюре, 300 г капусты, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 5 веточек петрушки, соль, сахар, молотый черный перец, 3 ст.л. растительного масла.

Нарезать капусту, лук и зелень. Обжарить лук с капустой до готовности. Посолить, поперчить, выдавить через пресс чеснок, добавить сахар и картофельное пюре.

Смешать яйца с солью, кефиром и содой. Всыпать муку, разрыхлитель и хорошенько перемешать. Вылить часть теста в смазанную форму, разложить начинку, залить сверху остатками теста и разровнять.

Выпекать 35-40 минут в разогретой духовке. Готовый пирог присыпать измельченной зеленью.

Источник: lafoy.ru.