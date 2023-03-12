Словно облачко: как сделать нежный творожный пирог на кефире без муки

Нежнейший творожный пирог без муки на основе манки и кефира порадует домочадцев. Текстура получается облачной, а вкус – тающим.

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 4 яйца, 150 г сахара, 400 г творога, ванилин на кончике ножа, щепотка соли, 2 ст.л. манной крупы, 10 г сливочного масла, 1 ст.л. кокосовой стружки, 1 ст.л. сахарной пудры.

Взбить яйца с сахарным песком, добавить соль. Чуть подогреть кефир и влить туда же.

Насыпать манку, ванилин и протертый через сито творог. Оставить минут на 15 настаиваться.

Вылить тесто в подготовленную форму и поставить на 35 минут в духовку. Готовый пирог присыпать кокосовой стружкой и сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru.