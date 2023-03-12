Ароматный и румяный: как сделать постный заливной пирог без молока и яиц – в начинку капусту

Тот, кто сидит на диете или соблюдает пост, оценит этот вкусный заливной пирог без молока и яиц.

Ингредиенты: 1 стакан муки, 250 мл воды, 1 ч.л. сухих дрожжей, 300 г капусты, 1 луковица, 1 морковь, сахар, соль, молотый черный перец, растительное масло для жарки.

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Нарезать капусту и лук, морковку натереть на мелкой терке. Обжарить лук до золотистого цвета, всыпать морковку, капусту и продолжить жарить до готовности. Посолить, поперчить и добавить немного сахара.

Смешать дрожжи с теплой водой, щепоткой сахара и оставить на 10 минут, чтобы они успели активизироваться. Всыпать муку, соль, перемешать, накрыть пленкой и поставить на 30 минут в теплое место.

Вылить половину теста в смазанную форму, выложить начинку, добавить остатки теста и разровнять. Выпекать пирог 35-40 минут в хорошо разогретой духовке.

Источник: lafoy.ru.