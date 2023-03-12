Полстакана кефира, 3 ложки меда, 2 яйца: как испечь тающий во рту пирог к чаю – быстро и вкусно

Нежнейший пирог с медовым вкусом можно приготовить из самых простых ингредиентов. Вы удивитесь, как просто сделать эту вкуснятину.

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Ингредиенты: 150 мл кефира, 180 г муки, 2 яйца, 3 ст.л. меда, 3 ст.л. сахара, 1 ч.л. соды, ванилин на кончике ножа, 1 ч.л. манной крупы, 1 ст.л. сахарной пудры, 10 г сливочного масла.

Взбить яйца с сахаром, добавь кефир, мед, ванилин, соду и муку. Форму смазать маслом и присыпать крупой, вылить тесто и поставить выпекаться на 40-45 минут в хорошо разогретую духовку. Перед подачей присыпать пирог сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru.