Куриные гнезда с черри и моцареллой: этот рецепт стал хитом интернета – сочно и просто

Очень вкусные и сочные куриные гнезда понравятся всем, кто ценит простые и в то же время неординарные блюда.

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Ингредиенты:

Куриный фарш - 400 г

Лук - 1 шт. (мелкий)

Яйцо - 1 шт.

Панировочные сухари - 3 ст. л.

Паприка, прованские травы - по 1 ч. л.

Соль, перец - по вкусу

Мука - 3 ст. л.

Помидоры черри - 6 шт.

Моцарелла - 100 г

Зелень

В фарш добавить мелко нарезанный лук, яйцо, сухари и специи. Все хорошо перемешать и оставить на 10 минут.

Мокрыми руками сформировать шарики и обвалять их в муке. В центре сделать небольшие углубления.

Томаты залить кипятком на 2 минуты, затем аккуратно снять кожицу.

Форму смазать маслом и выложить гнезда из фарша. Их тоже смазать маслом с помощью кисточки. Заполнить начинкой: зелень, помидор и шарики моцареллы. Добавить еще немного соли, перца и прованских трав.

Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут, затем влить 2 столовые ложки воды, уменьшить температуру до 180 и запекать еще 10 минут.

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».