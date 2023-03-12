Куриные гнезда с черри и моцареллой: этот рецепт стал хитом интернета – сочно и просто

Очень вкусные и сочные куриные гнезда понравятся всем, кто ценит простые и в то же время неординарные блюда.
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Ингредиенты:
- Куриный фарш - 400 г
- Лук - 1 шт. (мелкий)
- Яйцо - 1 шт.
- Панировочные сухари - 3 ст. л.
- Паприка, прованские травы - по 1 ч. л.
- Соль, перец - по вкусу
- Мука - 3 ст. л.
- Помидоры черри - 6 шт.
- Моцарелла - 100 г
- Зелень
В фарш добавить мелко нарезанный лук, яйцо, сухари и специи. Все хорошо перемешать и оставить на 10 минут.
Мокрыми руками сформировать шарики и обвалять их в муке. В центре сделать небольшие углубления.
Томаты залить кипятком на 2 минуты, затем аккуратно снять кожицу.
Форму смазать маслом и выложить гнезда из фарша. Их тоже смазать маслом с помощью кисточки. Заполнить начинкой: зелень, помидор и шарики моцареллы. Добавить еще немного соли, перца и прованских трав.
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут, затем влить 2 столовые ложки воды, уменьшить температуру до 180 и запекать еще 10 минут.
Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».