Не все хозяйки знают: как сделать бульон вкусным и наваристым

Хотите, чтобы бульон получился вкусным и наваристым? Для этого есть несколько важных правил, о которых некоторые хозяйки даже не догадываются.

Так, питательность и вкус супа в значительной степени зависит от того, когда начинается варка мясо.

Опрошенные сайтом «А теперь внимание!» опытные кулинары советуют отправлять мясо в кастрюлю еще до закипания воды. Главный ингредиент бульона будет не лишним поместить в еще холодную воду. Также стоит поступить и со специями. Эти кулинарные штрихи позволят сделать будущий суп идеальным.