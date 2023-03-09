Как сделать простой заливной пирог с капустой и фаршем: можно есть губами – такой нежный

Невероятно вкусный, с тающим тестом пирог с капустой и фаршем готовится очень просто. Начинка заливается жидким тестом, далее отправляем пирог в печь и ждем вкуснятины.

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Рецепт спасет вас, когда нагрянут неожиданные гости или захочется чего-то особенного. Это не просто пирог, это полноценное второе блюдо с мясом, овощами и хлебом!

Ингредиенты: 200 мл кефира, 1 стакан муки, 2 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 150 г фарша, 200 г капусты, 1 луковица, соль, молотый черный перец, 4 ст.л. растительного масла.

Нашинковать лук, вместе с фаршем обжаривать 5 минут. Добавить нашинкованную капусту, жарить все вместе до готовности. Посолить, поперчить.

Смешать яйца с кефиром и солью. Всыпать муку с разрыхлителем, перемешать. Вылить половину теста в смазанную форму, разложить начинку, залить оставшимся тестом.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Источник: lafoy.ru.