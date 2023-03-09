Пышный манник на теплом кефире: муки не понадобится — секрет нежного вкуса

Манник на теплом кефире впечатляет своей воздушной текстурой и нежным вкусом с ароматом сметаны и сливок. Этот бисквит будут с аппетитом наворачивать с чаем даже самые больше привереды!

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Ингредиенты: 350 мл теплого кефира, 2 стакана манной крупы, 3 яйца, щепотка соли, 200 г сахара, 1 ч.л. разрыхлителя, сливочное масло для смазывания формы.

Взбить куриные яйца с солью и сахаром, влить теплый кефир. Насыпать в состав разрыхлитель и манку.

Вымесить тесто и оставить набухать манку на 10 минут, это и есть секрет нежного вкуса и воздушной текстуры. Только так крупа становится невероятно мягкой и облачной.

Вылить тесто в подготовленную смазанную кулинарную форму и отправить на 30 минут в духовку.

Источник: lafoy.ru