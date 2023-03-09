Как приготовить нереально вкусное ленивое хачапури: рецепт Ивлева — объедение

Как приготовить нереально вкусное ленивое хачапури: рецепт Ивлева – объедение

Хачапури. Фото: соцсети

Этот способ порадует своей простотой.

Константин Ивлев раскрыл рецепт своего любимого ленивого хачапури. Готовить его – одно удовольствие.

Ингредиенты:

  • сулугуни — 300 г,
  • яйцо — 2 шт.,
  • мука — 300 г,
  • кефир — 400 мл,
  • разрыхлитель — 3 г,
  • соль, перец — по вкусу.

Соединяем муку с разрыхлителем, солью. Перемешиваем, вливаем кефир. Добавляем пару взбитых яиц. Активно размешиваем, бросаем в состав сыр сулугуни. Перемешиваем вновь.

Нагреваем на сковороде небольшое количество масла, половником выкладываем на нее тесто. Накрываем крышкой, жарим на медленном огне с одной, потом с другой стороны. Чуть остужаем перед подачей.

Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel

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