Как приготовить нереально вкусное ленивое хачапури: рецепт Ивлева — объедение

Константин Ивлев раскрыл рецепт своего любимого ленивого хачапури. Готовить его – одно удовольствие.

Ингредиенты:

сулугуни — 300 г,

яйцо — 2 шт.,

мука — 300 г,

кефир — 400 мл,

разрыхлитель — 3 г,

соль, перец — по вкусу.

Соединяем муку с разрыхлителем, солью. Перемешиваем, вливаем кефир. Добавляем пару взбитых яиц. Активно размешиваем, бросаем в состав сыр сулугуни. Перемешиваем вновь.

Нагреваем на сковороде небольшое количество масла, половником выкладываем на нее тесто. Накрываем крышкой, жарим на медленном огне с одной, потом с другой стороны. Чуть остужаем перед подачей.

Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel