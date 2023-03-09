Как приготовить нереально вкусное ленивое хачапури: рецепт Ивлева — объедение

Константин Ивлев раскрыл рецепт своего любимого ленивого хачапури. Готовить его – одно удовольствие.
Ингредиенты:
- сулугуни — 300 г,
- яйцо — 2 шт.,
- мука — 300 г,
- кефир — 400 мл,
- разрыхлитель — 3 г,
- соль, перец — по вкусу.
Соединяем муку с разрыхлителем, солью. Перемешиваем, вливаем кефир. Добавляем пару взбитых яиц. Активно размешиваем, бросаем в состав сыр сулугуни. Перемешиваем вновь.
Нагреваем на сковороде небольшое количество масла, половником выкладываем на нее тесто. Накрываем крышкой, жарим на медленном огне с одной, потом с другой стороны. Чуть остужаем перед подачей.
Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel