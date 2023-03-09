Как вкусно пожарить картошку с грибами, рассказал Белькович: когда солить — вот вопрос

Сейчас в обилии продаются грибы шампиньоны и вешенки, а рачительные хозяева запаслись опятами и боровиками, положив их в морозилку. Поэтому самое время устроить себе праздник желудка и сделать аппетитную жаренку по рецепту телеповара Саши Бельковича.
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Ингредиенты на 2-3 порции:
- Картофель — 600 граммов,
- Лук-репка — 200 граммов,
- Грибы — 350 граммов,
- Сметана — 300 граммов,
- Бекон — 100 граммов,
- Укроп — 15 граммов,
- Петрушка — 15 граммов,
- Соль, перец по вкусу,
- Масло растительное — 40 граммов.
Картофель нарезаем на бруски, бросаем в воду. Нагреваем сковороду, наливаем масло и раскаливаем.
Картофель просушиваем, бросаем на сковороду, не перемешиваем сразу, даем прожариться одной стороне и только потом перемешиваем.
Параллельно нарезаем лук соломкой и бекон слайсами.
Жарим на второй сковороде бекон на растительном масле до золотистости и затем добавляем грибы. Обжариваем 3-5 минут.
Через пару минут картофель можно перемешать.
Когда картофель дойдет до полуготовности, добавляем лук. Солим грибы в самом конце, когда вода практически испарится, потом перчим.
Минут через 10-12 картошка будет почти готова. Подсаливаем и перчим. Грибы и бекон перекладываем в картофель, перемешиваем. Бросаем зелень, выключаем огонь.
Подаем со сметаной.
Источник: YouTube-канал Sasha Belkovich.