Как вкусно пожарить картошку с грибами, рассказал Белькович: когда солить — вот вопрос

Сейчас в обилии продаются грибы шампиньоны и вешенки, а рачительные хозяева запаслись опятами и боровиками, положив их в морозилку. Поэтому самое время устроить себе праздник желудка и сделать аппетитную жаренку по рецепту телеповара Саши Бельковича.

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Ингредиенты на 2-3 порции:

Картофель — 600 граммов,

Лук-репка — 200 граммов,

Грибы — 350 граммов,

Сметана — 300 граммов,

Бекон — 100 граммов,

Укроп — 15 граммов,

Петрушка — 15 граммов,

Соль, перец по вкусу,

Масло растительное — 40 граммов.

Картофель нарезаем на бруски, бросаем в воду. Нагреваем сковороду, наливаем масло и раскаливаем.

Картофель просушиваем, бросаем на сковороду, не перемешиваем сразу, даем прожариться одной стороне и только потом перемешиваем.

Параллельно нарезаем лук соломкой и бекон слайсами.

Жарим на второй сковороде бекон на растительном масле до золотистости и затем добавляем грибы. Обжариваем 3-5 минут.

Через пару минут картофель можно перемешать.

Когда картофель дойдет до полуготовности, добавляем лук. Солим грибы в самом конце, когда вода практически испарится, потом перчим.

Минут через 10-12 картошка будет почти готова. Подсаливаем и перчим. Грибы и бекон перекладываем в картофель, перемешиваем. Бросаем зелень, выключаем огонь.

Подаем со сметаной.

Источник: YouTube-канал Sasha Belkovich.