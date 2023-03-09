Ленивый заливной пирог на кефире с капустой: нежный вкус, залил и забыл

Очень простой и вкусный пирог предлагаем приготовить на кефире. Никакой возни с тестом, просто замешиваем и заливаем начинку.

Овощи можно положить в выпечку любые, подойдут также и мясные варианты. По густоте тесто должно получиться, как сметана.

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 250 г муки, 2 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 350 г капусты, 3 стебля зеленого лука, 1 ч.л. лимонного сока, 30 мл растительного масла, соль, щепотка сахара, молотый черный перец.

Нарезанную капусту обжариваем на растительном масле. Солим, перчим, добавляем лимонный сок, сахар и мелко нарубленный зеленый лук.

Соединяем подогретый немного кефир (не горячий), взбитые яйца, солим.

Потихоньку всыпаем муку, разрыхлитель и хорошо перемешиваем. Выливаем половину теста в смазанную форму, выкладываем начинку и заливаем оставшимся тестом.

Ставим пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на полчаса.

Источник: lafoy.ru.