Стакан кефира, стакан варенья, 2 яйца: быстрый пирог к чаю «из того, что есть»

Очень быстрый, простой, но в то же время аппетитный и пышный пирог можно приготовить буквально из того, что найдется на каждой кухне у нашего человека.

Ингредиенты: 1 стакан теплого кефира, 1 стакан любого варенья, 2 яйца, 450 г муки, 60 г сахара, щепотка соды, 0,5 ч. л. лимонного сока (или столового уксуса), 10 г сливочного масла, 1 ст. л. сахарной пудры.

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Смешать варенье с кефиром, добавить взбитые с сахаром яйца, муку и соду, которую погасили соком лимона.