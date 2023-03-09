Как сделать ленивые сочные блинчики из хлеба: раскатать скалкой и начинку с сыром

Блинчики с сочной тянущейся начинкой можно приготовить за 5 минут из тостового хлеба, сыра и колбасы (любого мяса или овощей).
Ингредиенты:
- Тостовый хлеб - 5 кусочков
- Колбаса вареная (ветчина) - 50-80 г
- Сыр твердый - 50-80 г
- Яйца - 2 шт.
- Молоко - 50 мл.
- Соль, приправа - по вкусу
Ломтики хлеба раскатать скалкой, на край положить тертый сыр и колбасу, свернуть рулетом. Опустить в смесь яйца, молока, соли и приправ.
Обжарить со всех сторон на сковороде.
Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».