Как сделать ленивые сочные блинчики из хлеба: раскатать скалкой и начинку с сыром

Ломтики хлеба раскатать скалкой, на край положить тертый сыр и колбасу, свернуть рулетом. Опустить в смесь яйца, молока, соли и приправ.

Обжарить со всех сторон на сковороде.

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».