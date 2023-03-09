Как сделать ленивые сочные блинчики из хлеба: раскатать скалкой и начинку с сыром

Как сделать ленивые сочные блинчики из хлеба: раскатать скалкой и начинку с сыром

Блинчики из хлеба. Фото: соцсети

Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри.

Блинчики с сочной тянущейся начинкой можно приготовить за 5 минут из тостового хлеба, сыра и колбасы (любого мяса или овощей).

Ингредиенты:

  • Тостовый хлеб - 5 кусочков
  • Колбаса вареная (ветчина) - 50-80 г
  • Сыр твердый - 50-80 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Молоко - 50 мл.
  • Соль, приправа - по вкусу

Ломтики хлеба раскатать скалкой, на край положить тертый сыр и колбасу, свернуть рулетом. Опустить в смесь яйца, молока, соли и приправ.

Обжарить со всех сторон на сковороде.

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».

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