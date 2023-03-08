Обжарить с двух сторон и подать со сметаной: рецепт «пряженых» творожников с морковью и сыром от Бельковича – за уши не оттащишь

Приготовление: Морковь натереть на мелкой терке и обжарить на сливочном масле. Добавить манную крупу, обжарить минуту и остудить. Творог, сахар и яйцо перебить до однородной консистенции. Творожную массу соединить с морковной массой и тщательно перемешать. Натереть сыр на мелкой терке и смешать с тестом. Добавить муку (60 г) и замешать в тесто. Стол присыпать мукой (20 г), сформировать лепешку и разделить на треугольники. Обжарить творожники с двух сторон на подсолнечном масле.

Сервировка: Творожники подать со сметаной.

По материалам телеграм-канала «Рецепты Бельковича».