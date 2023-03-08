Обжарить с двух сторон и подать со сметаной: рецепт «пряженых» творожников с морковью и сыром от Бельковича – за уши не оттащишь

Известный ресторатор и ведущий кулинарного шоу на СТС Александр Белькович в телеграм-канале поделился рецептом необычного блюда - «пряженых» творожников с морковью и сыром.
Ингредиенты: творог 5% - 270 г, морковь - 130 г, сыр российский - 50 г, мука - 80 г, сахар - 30 г, крупа манная - 15 г, масло сливочное - 15 г, масло подсолнечное - 45 мл, яйцо - 1 шт., сметана 15% - 60 г.
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Приготовление: Морковь натереть на мелкой терке и обжарить на сливочном масле. Добавить манную крупу, обжарить минуту и остудить. Творог, сахар и яйцо перебить до однородной консистенции. Творожную массу соединить с морковной массой и тщательно перемешать. Натереть сыр на мелкой терке и смешать с тестом. Добавить муку (60 г) и замешать в тесто. Стол присыпать мукой (20 г), сформировать лепешку и разделить на треугольники. Обжарить творожники с двух сторон на подсолнечном масле.
Сервировка: Творожники подать со сметаной.
По материалам телеграм-канала «Рецепты Бельковича».