Как испечь пышный и нежный пирог на кефире «Для любимых»: аппетитный сливочный аромат

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 150 мл кефира, 2 яйца, 1 стакан сахара, 250 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли, 2 капли ванильной эссенции, 1 ст.л. сахарной пудры, 10 г сливочного масла.

Кефир немного прогреть, но не сильно, иначе свернется. Взбить яйца и влить в кефир. Сахар, соль, муку, разрыхлитель и ванильную эссенцию также добавить туда же.

Смазать маслом кулинарную форму. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов. Когда пирог остынет, можно посыпать его сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru