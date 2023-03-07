Какие два продукта сделают борщ незабываемым — мало кто кладет их

Некоторые любители предпочитают его есть в прикуску с борщом, но это неправильно. Шеф-повара советуют мелко нарезать чеснок (не давить) и добавить в кастрюлю. Следом за чесноком надо положить небольшой кусочек свиного сала.

Чеснок и сало кладут в самом конце, и именно на них лежит большая часть ответственности за финальный аромат блюда.

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