Какие два продукта сделают борщ незабываемым — мало кто кладет их

Опытные кулинары утверждают, что борщ становится божественно вкусным, если добавить в него два важных ингредиента. В первую очередь, речь идет о чесноке.
Некоторые любители предпочитают его есть в прикуску с борщом, но это неправильно. Шеф-повара советуют мелко нарезать чеснок (не давить) и добавить в кастрюлю. Следом за чесноком надо положить небольшой кусочек свиного сала.
Чеснок и сало кладут в самом конце, и именно на них лежит большая часть ответственности за финальный аромат блюда.
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