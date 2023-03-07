Как сочно приготовить даже самую сухую рыбу под сыром: пропитываем сметаной и маслом

Красная рыбка бывает очень капризной. Например, горбуша или кета могут получиться очень сухими.
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Однако есть способ приготовить абсолютно любую рыбу роскошно сочной и аппетитной. Тающий вкус блюда вас поразит в самое сердечко.
Ингредиенты:
• рыба красная – 300 г
• сметана – 80 г
• сыр – 100 г
• помидор – 1 шт
• масло оливковое – 2 ч. л
• соль и приправы – по вкусу
Рыбку нарезаем на ломтики, подсаливаем. Промазываем кусочки сметанкой, которую заранее смешали с оливковым или подсолнечным маслом без запаха.
Выкладываем рыбу в кулинарную форму. Покрываем ломтиками томата и посыпаем натертым сыром.
Ставим запекаться в прогретую духовку на 35 минут. Печь прокаливаем до 150 градусов.
Источник: Telegram-канал «Готовим детям»