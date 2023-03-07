Как сочно приготовить даже самую сухую рыбу под сыром: пропитываем сметаной и маслом

Красная рыбка бывает очень капризной. Например, горбуша или кета могут получиться очень сухими.

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Однако есть способ приготовить абсолютно любую рыбу роскошно сочной и аппетитной. Тающий вкус блюда вас поразит в самое сердечко.

Ингредиенты:

• рыба красная – 300 г

• сметана – 80 г

• сыр – 100 г

• помидор – 1 шт

• масло оливковое – 2 ч. л

• соль и приправы – по вкусу