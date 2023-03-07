Пирог на кефире «5 минут»: ингредиенты найдутся на любой кухне – пышно и вкусно

Простой и пышный пирог к чаю можно приготовить буквально из того, что оказалось под рукой. Бисквит у него получается пышным и очень аппетитным.

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Ингредиенты: 300 мл теплого кефира, 3 яйца, 1 стакан сахара, 280 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли, 1 ст.л. сметаны, горсть изюма, 1 ст.л. сахарной пудры, сливочное масло для смазывания формы.

Взбить яйца с сахаром и сметаной, добавить кефир, соль, муку и разрыхлитель. Изюм промыть и замочить в горячей воде, чтобы стал мягким. Далее обсушить и добавить в тесто, размешать.

Кулинарную форму смазать маслом, вылить в нее тесто, отправить выпекаться в духовку минут на 30. Проверять готовность зубочисткой.

Источник: lafoy.ru.