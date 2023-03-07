Быстрый и нарядный салат: смешиваем кукурузу с сыром, яйцом и сухариками – спрашивали рецепт

Вкуснейший салатик с кукурузой и сухариками можно сделать буквально за пять минут. Вкус у закуски – бесподобный, а вид радует глаз.
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Ингредиенты: 4 вареных куриных яйца, 150 г сыра, 1 банка консервированной кукурузы, 100 г сухариков, 3 ст.л. майонеза, молотый черный перец, соль.
Нарезать вареные яйца, натереть сыр. Смешать их с кукурузой и сухариками. Поперчить и подсолить. Заправить майонезом.
Сухарики добавлять сразу перед подачей, иначе они размокнут.
Источник: lafoy.ru.