Баница с мясом по-болгарски и другие рецепты недели

Пирог с семгой и шпинатом
НАДО (на 4 порции): 300 слабосоленой семги · 2 яйца ·
100 мл сливок · 200 г шпината · 270 г фило · цедра 1 лимона · щепотка сушеного орегано · 1 ст. ложка сливочного масла · немного черного перца · щепотка мускатного ореха · 1 ст. ложка кунжута · оливковое масло для смазывания фило.
ГОТОВИМ:
1. Форму смазываем сливочным маслом.
2. Яйца взбиваем со сливками, орегано, мускатным орехом и черным перцем.
3. Листы фило смазываем маслом и укладываем в форму, оставляя свисающие края.
4. Первым слоем выкладываем шпинат. Затем кусочки семги. Заливаем сливочно-яичной смесью.
5. Закрываем пирог свисающими краями теста, смазываем сверху маслом и посыпаем кунжутом.
6. Выпекаем 25 минут при температуре 180 °С.
7. Подаем, дав немного остыть.
Штрудель с квашеной капустой и ветчиной
Фото: Shutterstock
Кто сказал, что штрудель может быть только сладким?
НАДО (на 4 порции): фило (10 листов) · 300 г квашеной капусты · 1 сладкий перец · 1 луковица · 2 ст. ложки растительного масла · 150 г сливочного масла · соль, перец · 1 желток · 2 ст. ложки кунжута (или тыквенных семечек).
ГОТОВИМ:
1. Размораживаем тесто по инструкции (тесто без упаковки нужно накрывать влажным полотенцем - пересыхает оно моментально).
2. Ветчину нарезаем небольшими тонкими ломтиками. Сладкий перец - кубиками.
3. Луковицу мелко шинкуем и жарим до полупрозрачности на растительном масле.
4. Добавляем ветчину и слегка ее подрумяниваем. Добавляем сладкий перец, тушим все вместе пару минут.
5. Капусту отжимаем и кладем в сковороду, слегка перчим, солим, перемешиваем.
6. Вливаем 100 мл воды и тушим под крышкой 15 минут. Затем снимаем крышку и выпариваем оставшуюся жидкость. Снимаем с огня, даем остыть.
7. Листы фило укладываем друг на друга, каждый смазав растопленным сливочным маслом.
8. Выкладываем вдоль края начинку и сворачиваем рулет.
9. Переносим рулет на противень с пергаментом. Смазываем желтком, посыпаем кунжутом или семечками.
10. Выпекаем 25 минут при температуре 180 °С.
Баница с мясом по-болгарски
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 - 8 порций): 400 г фило · 500 г шампиньонов · 500 г мясного фарша · 500 г шпината · 1 яйцо · 1 луковица · 100 мл растительного масла · по щепотке черного перца, тимьяна, красного перца · 1/2 стакана воды · соль по вкусу.
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ГОТОВИМ:
1. Промытые грибы мелко нарезаем. Лук мелко шинкуем.
2. Шпинат бланшируем в кипятке 2 минуты и откидываем на дуршлаг.
3. В сковороду наливаем немного масла и жарим лук до матовости.
Добавляем грибы и жарим до испарения влаги и подрумянивания.
4. Добавляем фарш, жарим пару минут. Добавляем специи и соль.
Тушим 5 минут.
5. Добавляем шпинат, тушим все вместе еще пару минут.
6. Берем лист фило, кладем на край немного начинки и сворачиваем рулетик. Повторяем с другими листами фило.
7. Круглую форму для запекания (можно большой сотейник со съемной ручкой) смазываем маслом и выкладываем рулетики единой спиралью на все дно формы.
8. В миске взбиваем яйцо с половиной стакана воды и 30 мл растительного масла и заливаем спираль сверху.
9. Выпекаем при температуре 180 °С 25 минут.
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