Баница с мясом по-болгарски и другие рецепты недели

Кто сказал, что штрудель может быть только сладким?

НАДО (на 4 порции): фило (10 листов) · 300 г квашеной капусты · 1 сладкий перец · 1 луковица · 2 ст. ложки растительного масла · 150 г сливочного масла · соль, перец · 1 желток · 2 ст. ложки кунжута (или тыквенных семечек).

ГОТОВИМ:

1. Размораживаем тесто по инструкции (тесто без упаковки нужно накрывать влажным полотенцем - пересыхает оно моментально).

2. Ветчину нарезаем небольшими тонкими ломтиками. Сладкий перец - кубиками.

3. Луковицу мелко шинкуем и жарим до полупрозрачности на растительном масле.

4. Добавляем ветчину и слегка ее подрумяниваем. Добавляем сладкий перец, тушим все вместе пару минут.

5. Капусту отжимаем и кладем в сковороду, слегка перчим, солим, перемешиваем.

6. Вливаем 100 мл воды и тушим под крышкой 15 минут. Затем снимаем крышку и выпариваем оставшуюся жидкость. Снимаем с огня, даем остыть.

7. Листы фило укладываем друг на друга, каждый смазав растопленным сливочным маслом.

8. Выкладываем вдоль края начинку и сворачиваем рулет.

9. Переносим рулет на противень с пергаментом. Смазываем желтком, посыпаем кунжутом или семечками.

10. Выпекаем 25 минут при температуре 180 °С.

Баница с мясом по-болгарски