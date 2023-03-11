Баница с мясом по-болгарски и другие рецепты недели

Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

Быстрые блюда из готового сверхтонкого теста*.

Пирог с семгой и шпинатом

НАДО (на 4 порции): 300 слабосоленой семги · 2 яйца ·

100 мл сливок · 200 г шпината · 270 г фило · цедра 1 лимона · щепотка сушеного орегано · 1 ст. ложка сливочного масла · немного черного перца · щепотка мускатного ореха · 1 ст. ложка кунжута · оливковое масло для смазывания фило.

ГОТОВИМ:

1. Форму смазываем сливочным маслом.

2. Яйца взбиваем со сливками, орегано, мускатным орехом и черным перцем.

3. Листы фило смазываем маслом и укладываем в форму, оставляя свисающие края.

4. Первым слоем выкладываем шпинат. Затем кусочки семги. Заливаем сливочно-яичной смесью.

5. Закрываем пирог свисающими краями теста, смазываем сверху маслом и посыпаем кунжутом.

6. Выпекаем 25 минут при температуре 180 °С.

7. Подаем, дав немного остыть.

Штрудель с квашеной капустой и ветчиной

Фото: Shutterstock

Кто сказал, что штрудель может быть только сладким?

НАДО (на 4 порции): фило (10 листов) · 300 г квашеной капусты · 1 сладкий перец · 1 луковица · 2 ст. ложки растительного масла · 150 г сливочного масла · соль, перец · 1 желток · 2 ст. ложки кунжута (или тыквенных семечек).

ГОТОВИМ:

1. Размораживаем тесто по инструкции (тесто без упаковки нужно накрывать влажным полотенцем - пересыхает оно моментально).

2. Ветчину нарезаем небольшими тонкими ломтиками. Сладкий перец - кубиками.

3. Луковицу мелко шинкуем и жарим до полупрозрачности на растительном масле.

4. Добавляем ветчину и слегка ее подрумяниваем. Добавляем сладкий перец, тушим все вместе пару минут.

5. Капусту отжимаем и кладем в сковороду, слегка перчим, солим, перемешиваем.

6. Вливаем 100 мл воды и тушим под крышкой 15 минут. Затем снимаем крышку и выпариваем оставшуюся жидкость. Снимаем с огня, даем остыть.

7. Листы фило укладываем друг на друга, каждый смазав растопленным сливочным маслом.

8. Выкладываем вдоль края начинку и сворачиваем рулет.

9. Переносим рулет на противень с пергаментом. Смазываем желтком, посыпаем кунжутом или семечками.

10. Выпекаем 25 минут при температуре 180 °С.

Баница с мясом по-болгарски

Фото: Shutterstock

НАДО (на 6 - 8 порций): 400 г фило · 500 г шампиньонов · 500 г мясного фарша · 500 г шпината · 1 яйцо · 1 луковица · 100 мл растительного масла · по щепотке черного перца, тимьяна, красного перца · 1/2 стакана воды · соль по вкусу.

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ГОТОВИМ:

1. Промытые грибы мелко нарезаем. Лук мелко шинкуем.

2. Шпинат бланшируем в кипятке 2 минуты и откидываем на дуршлаг.

3. В сковороду наливаем немного масла и жарим лук до матовости.

Добавляем грибы и жарим до испарения влаги и подрумянивания.

4. Добавляем фарш, жарим пару минут. Добавляем специи и соль.

Тушим 5 минут.

5. Добавляем шпинат, тушим все вместе еще пару минут.

6. Берем лист фило, кладем на край немного начинки и сворачиваем рулетик. Повторяем с другими листами фило.

7. Круглую форму для запекания (можно большой сотейник со съемной ручкой) смазываем маслом и выкладываем рулетики единой спиралью на все дно формы.

8. В миске взбиваем яйцо с половиной стакана воды и 30 мл растительного масла и заливаем спираль сверху.

9. Выпекаем при температуре 180 °С 25 минут.

*Ищите тесто фило в супермаркетах в отделах замороженных продуктов.

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