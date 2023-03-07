Оливье отдыхает! Хит любого праздника – салат с крабовыми палочками, кукурузой и сыром косичка

Если вы задумали приготовить к торжеству оливье, забудьте про эту идею. Есть более интересный вариант, который тоже состоит из популярных ингредиентов, но с неожиданной изюминкой – сыром косичка.

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Ингредиенты: 240 г крабовых палочек, 3 вареных куриных яйца, 1/2 банки консервированной кукурузы, 3 огурца, 150 г сыра косичка, 100 г майонеза, соль.