Готовимся к женскому празднику: какой десерт приготовить на 8 Марта

Готовимся к женскому празднику: какой десерт приготовить на 8 марта

Десерт к 8 марта. Фото: Teleprogramma.pro

Представляем рецепт простого, эффектного и полезного десерта, с которым справится любой.

Фуд-блогер Юлия Николаенко поделилась рецептом десерта, который идеально подойдет для праздничного дня 8 марта. Для блюда  понадобится йогурт, семена чиа, ягоды и мед. Приятного аппетита!

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