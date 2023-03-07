Готовимся к женскому празднику: какой десерт приготовить на 8 марта

Фуд-блогер Юлия Николаенко поделилась рецептом десерта, который идеально подойдет для праздничного дня 8 марта. Для блюда понадобится йогурт, семена чиа, ягоды и мед. Приятного аппетита!
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Десерт к 8 марта. Фото: Teleprogramma.pro
Фуд-блогер Юлия Николаенко поделилась рецептом десерта, который идеально подойдет для праздничного дня 8 марта. Для блюда понадобится йогурт, семена чиа, ягоды и мед. Приятного аппетита!
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