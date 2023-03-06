Лимонный пирог «Волшебный»: во время выпекания расслаивается, покоряя текстурой – состав простой

Довольно простой, но нереально вкусный и необычный пирог можно сделать из доступных ингредиентов.
Этот пирог называют «Волшебный» из-за аппетитности и превращения, которое происходит с тестом в процессе запекания. Бисквит расслаивается на три разные текстуры, что очень нравится людям.
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Ингредиенты: сливочное масло - 115 г, яйца - 4 шт., сахар - ¾ стакана, тертая лимонная цедра - 1 ст. ложка, лимонный сок - ¼ стакана, мука - ¾ стакана, молоко - 2 стакана.
Растопить масло. У яиц комнатной температуры отделить белки от желтков. Белки взбить до устойчивых пиков.
Желтки хорошо взбить с сахаром венчиком. Ввести остывшее масло, цедру и лимонный сок.
Постепенно добавить муку, также постепенно, постоянно помешивая, влить теплое молоко.
Добавить белки, аккуратно, неактивно вымешивая снизу лопаткой.
Вылить тесто в выстеленную пергаментом форму. Выпекать на 160 градусах около 45 минут до золотистого цвета. Полностью остудить.
Источник: lifehacker.ru