Лимонный пирог «Волшебный»: во время выпекания расслаивается, покоряя текстурой – состав простой

Довольно простой, но нереально вкусный и необычный пирог можно сделать из доступных ингредиентов.

Этот пирог называют «Волшебный» из-за аппетитности и превращения, которое происходит с тестом в процессе запекания. Бисквит расслаивается на три разные текстуры, что очень нравится людям.