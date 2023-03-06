Салат из банки шпрот: помидор, фета и листья салата создают нереальный вкусовой букет – без майонеза

Необычный вкусовой эффект создает этот салат из шпрот и сыра феты. Если вам нужны отличные отзывы гостей, обязательно приготовьте эту закуску на праздничный стол. Нереальная вкуснятина!

Ингредиенты: 1 банка шпрот, 100 г салата айсберг, 2 яйца, 5 веточек петрушки, 2 помидора, 40 г феты, 1 горсть оливок, растительное масло, бальзамик.

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Сварить яйца вкрутую, нарезать их дольками. Измельчить салат айсберг, томаты, добавить шпроты и оливки. Посыпать кусочками феты.

Заправить салатик растительным маслом и бальзамиком.

Источник: lafoy.ru.