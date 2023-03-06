Очень красивый и вкусный салат на праздничный стол: курица, фета, апельсин – без майонеза

Великолепный праздничный салат можно приготовить из неожиданных ингредиентов. Сочетание – просто вкусовая бомба! Женщины обожают эту закуску за то, что она делается без майонеза.

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Ингредиенты: 3 куриных филе, 2 стакана шпината, 2 апельсина, 120 г феты, 1 зубчик чеснока, 1/4 стакана яблочного уксуса, 6 ст.л. апельсинового сока, 2 ст.л. дижонской горчицы, 1 ч.л. сушеной мяты, специи.

Рубим куриное филе, жарим пару минут. Добавляем в курицу измельченный чеснок, мяту и специи по вкусу, вливаем уксус, апельсиновый сок, горчицу и тушим до готовности мякоти.

Выкладываем на листья шпината кусочки курочки, нарезанную кубиками фету, очищенные дольки апельсина.

Источник: lafoy.ru.