Нужны только мука, орехи и вода: как приготовить нежнейший постный пирог по рецепту Наталии Антоновой

Звезда театра и кино Наталия Антонова обожает готовить, кулинария - одно из хобби актрисы. Наталия Антонова часто балует близких домашней выпечкой и делится своими рецептами с поклонниками.

На этот раз Наталия Антонова в своем телеграм-канале рассказала, как испечь постный пирог с орехами.

Ингредиенты: мука - 290 г, пищевая сода - 0,3 ч.л., орехи – грецкие, арахис, фундук - по 25 г, растительное масло - 80 мл, сахар - 200 г, какао - 25 г, вода - 230 мл воды, лимон – 1/4.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».