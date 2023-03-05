Вы все время делали не так: как Белькович готовит нежнейший омлет с тунцом и сливочным сыром – все гоняются за рецептом

Приготовление: 1. Разбиваем яйца в миску, вливаем к ним сливки, добавляем щепотку соли и перемешиваем венчиком 2. Перетираем тунец вилкой по волокнам, добавляем сливочный сыр и перемешиваем 3. Вливаем соус из банки из-под тунца и перемешиваем 4. Готовим омлет: используйте среднюю сковородку с антипригарным покрытием! 5. Выливаем масло из под тунца в сковородку и разогреваем до средней температуры 6. Вливаем омлетную массу тонким слоем и контролируем приготовление и температуру 7. Снимаем с огня и тонким слоем намазываем начинку из тунца 8. Заворачиваем в рулетик, украшаем помидорами черри-помидорами, петрушкой и добавляем чуть-чуть масла из-под тунца.

По материалам телеграм-канала «Рецепты Бельковича».