Вы все время делали не так: как Белькович готовит нежнейший омлет с тунцом и сливочным сыром – все гоняются за рецептом

Известный ресторатор и блогер Александр Белькович в телеграм-канале делится рецептами блюд собственного приготовления. На этот раз мастер-кулинар рассказал, как готовить омлет.
Ингредиенты: яйца - 5 шт., сливки - 80 мл, соль – щепотка. Начинка: сливочный сыр - 3 ст.л., тунец «Магуро» - 200 гр.
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Приготовление: 1. Разбиваем яйца в миску, вливаем к ним сливки, добавляем щепотку соли и перемешиваем венчиком 2. Перетираем тунец вилкой по волокнам, добавляем сливочный сыр и перемешиваем 3. Вливаем соус из банки из-под тунца и перемешиваем 4. Готовим омлет: используйте среднюю сковородку с антипригарным покрытием! 5. Выливаем масло из под тунца в сковородку и разогреваем до средней температуры 6. Вливаем омлетную массу тонким слоем и контролируем приготовление и температуру 7. Снимаем с огня и тонким слоем намазываем начинку из тунца 8. Заворачиваем в рулетик, украшаем помидорами черри-помидорами, петрушкой и добавляем чуть-чуть масла из-под тунца.
По материалам телеграм-канала «Рецепты Бельковича».