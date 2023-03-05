Улетный салат из корейской морковки и феты: легкий, нарядный, быстрый – все просят рецепт

Этот салатик вы приготовите за пять минут, а улетит со стола он и того быстрее! Беспроигрышное праздничное сочетание корейской морковки, феты и маслин – гарантия того, что он понравится всем без исключения!

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Ингредиенты: 200 г корейской моркови, 100 г феты, 1 горсть маслин, 1 пучок петрушки.

Рубим меленько свежую петрушку, маслины нарезаем дольками, фету – кубиками. Смешиваем ингредиенты с корейской морковкой.

Если считаем, что масла в морковке недостаточно, немного добавляем.

Источник: lafoy.ru.