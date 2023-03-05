Сгущенка плюс сметана: как сделать волшебный пирог к чаю с ароматом топленого молока – быстрый рецепт

Очень простой, но при этом невероятно вкусный пирог к чаю можно приготовить из смеси сметаны и сгущенки. Эти ингредиенты насыщают нашу выпечку волшебным ароматом топленого молока и нежной текстурой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 500 г муки, 250 г сгущенки (вареной или обычной), 400 г жирной сметаны, 300 г сахара, 5 яиц, 1 ч.л. соды.

Взбить яйца с сахарным песком до пышной пены. Добавить сгущенное молоко, опять взбить и добавить сметану.

Взбить, добавить соду и постепенно внести просеянную муку. Перемешать тесто до однородности, по желанию добавить в пирог орехи, вылить тесто в кулинарную форму.

Выпекать пирог в духовке около 1 часа при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.