Как сделать быстрый рулет к чаю из того, что под рукой: мука, варенье, сахар, яйца – десерт готов

Роскошный рулет с воздушной текстурой можно приготовить буквально за несколько минут из того, что есть под рукой на кухне.

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Подготовьте варенье однородной текстуры, без крупных ягод и косточек. Можно также использовать вареную сгущенку.

Ингредиенты: 4 яйца, 280 г варенья, 160 г муки, 130 г сахара, 1 ч.л. разрыхлителя.

Взбить яйца с сахарным песком до пышности. Ввести в состав просеянную муку с разрыхлителем. Вылить тесто на застеленный пергаментом противень слоем примерно в 1 сантиметр.

Выпекать корж 10 минут в духовке при 180 градусах.

Горячий бисквит отделить от бумаги, сразу свернуть в рулет и дать ему так остыть. Развернуть рулет, смазать вареньем и свернуть обратно. Потом убрать рулет в пергамент или пленку и оставить минимум на 1 час пропитываться.

Источник: lafoy.ru.