Вкусный советский салат «Шахтерский» из трех ингредиентов: мясо, огурец, лук (на заправку – ароматное масло)

В советское время готовили из простых и здоровых ингредиентов, потому что других просто-напросто не было. А разрабатывали рецепты профессиональные технологи. Именно поэтому многие блюда и закуски с тех времен до сих пор пользуются спросом.

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Этот рецепт салата «Шахтерский» тоже из СССР. Закуску подавали в ресторанах городов, которые жили шахтерским трудом. Он очень питательный и ароматный, вам понравится!

Ингредиенты: говядина отварная - 300 г (любое другое мясо), лук красный - 1 шт., соленые огурцы - 3-4 шт., растительное масло - 80 мл, чеснок - 3-4 зубчика, лавровый лист, перец черный.

Вареное нежирное мясо нарезать на тонкие ломтики или разобрать на волокна.

Лук нашинковать тонкими полукольцами. Огурчики нарезать продолговатыми тонкими кусочками.

Разогреть сковороду с подсолнечным маслом. Добавить лаврушку, перчик и раздавленный чеснок. Прокалить на большом огне 2-3 минуты до слегка золотистого цвета чеснока.

Пользуясь ситом, вылить масло в салат. Тщательно перемешать все ингредиенты.

Накрыть и убрать в холодильник на 8 часов, за счет чего салат становится невероятно вкусным.

Источник: Telegram-канал «ПП рецепты».