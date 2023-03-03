Ягоды перебивает в пюре, добавляет творожный сыр и сгущенку: как Белькович готовит черничный чизкейк – в духовке печь не нужно

Известный ресторатор и блогер Александр Белькович в телеграм-канале поделился рецептом десерта, который не нужно выпекать. Александр Белькович рассказал, как готовить черничный чизкейк. Под выходные - как раз то, что нужно!

Ингредиенты: творожный сыр (сливочный) – 500 г, черника замороженная – 300 г, печенье – 250 г, масло сливочное – 120 г, сливки 20% - 130 мл, сгущенка – 120 г, белый шоколад – 100 г, голубика - 100 г, желатин – 20 г. Форма - 22 см со съемными бортами.

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