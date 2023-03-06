Готовим простое блюдо: рецепт красивого завтрака на 8 марта

На носу 8 марта - день, когда хочется порадовать свою любимую. Фуд-блогер Юлия Николаенко поделилась рецептом вкусного, сытного и красивого завтрака, с которым справится даже новичок на кухне.
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Завтрак на 8 марта. Фото: Teleprogramma.pro
На носу 8 марта - день, когда хочется порадовать свою любимую. Фуд-блогер Юлия Николаенко поделилась рецептом вкусного, сытного и красивого завтрака, с которым справится даже новичок на кухне.
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