Очень даже просто: принц Гарри поделился рецептом любимого бутерброда

В новом интервью британский принц Гарри поделился рецептом своего любимого бутерброда. Итак, если хотите завтракать, как муж Меган Маркл (а это не сложно), записывайте.
«Тосты с сыром и ветчиной и дижонской горчицей сверху», — сказал Гарри в передаче The Late Show.
Дижонская горчица — традиционная французская приправа на основе горчичных семян, оливкового масла и белого вина. Продается в российских магазинах, так что bon appétit!
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Кстати, в том же интервью младший сын короля Карла III признался, каким животным он себя видит.