Очень даже просто: принц Гарри поделился рецептом любимого бутерброда

В новом интервью британский принц Гарри поделился рецептом своего любимого бутерброда. Итак, если хотите завтракать, как муж Меган Маркл (а это не сложно), записывайте.

«Тосты с сыром и ветчиной и дижонской горчицей сверху», — сказал Гарри в передаче The Late Show.

Дижонская горчица — традиционная французская приправа на основе горчичных семян, оливкового масла и белого вина. Продается в российских магазинах, так что bon appétit!