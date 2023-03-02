Очень даже просто: принц Гарри поделился рецептом любимого бутерброда

Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Горчичку только сверху нужно положить.

В новом интервью британский принц Гарри поделился рецептом своего любимого бутерброда. Итак, если хотите завтракать, как муж Меган Маркл (а это не сложно), записывайте.

«Тосты с сыром и ветчиной и дижонской горчицей сверху», — сказал Гарри в передаче The Late Show.

Дижонская горчица — традиционная французская приправа на основе горчичных семян, оливкового масла и белого вина. Продается в российских магазинах, так что bon appétit!

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Кстати, в том же интервью младший сын короля Карла III признался, каким животным он себя видит.

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