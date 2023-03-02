Овсяное печенье «Как у мамы» с кусочками шоколада: делаем из хлопьев, немного муки

Предлагаем приготовить вкусное и полезное печенье из овсяных хлопьев с шоколадом. Клюкву можно заменить на кусочки других сухофруктов.

Ингредиенты: 110 г муки, 120 г овсяных хлопьев, 130 г шоколадных капель, 60 г сушеной клюквы, по 2 щепотки разрыхлителя, соли и корицы, 110 г сливочного масла, 1 яйцо, 180 г сахара.

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Смешать все сухие ингредиенты, добавить яйцо, растопленное масло, размешать. Добавить шоколадные капли и клюкву, размешать.

Выложить печенье ложкой на кулинарную бумагу, выпекать 10–15 минут в духовке при 190 градусах.

Источник: lafoy.ru.