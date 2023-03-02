Пуховые пончики в духовке: готовим на дрожжах с маслицем для сливочного аромата — улетают со стола!

Вкуснейшие пончики с тающей текстурой, похожие на пух, готовятся на молоке с маслом. Их бесподобный аромат разлетается по всей кухне, привлекая всю семью к столу.

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Ингредиенты: 1/2 стакана молока, 250 г муки, 1 яйцо, 70 г сахара, 1 ст.л. растопленного сливочного масла, 1 ч.л. сухих дрожжей, 2 щепотки соли.

Заливаем дрожжи теплым молоком и оставляем на пять минут. Добавляем сахарный песок, мягкое сливочное масло (достаем заранее из холода), вбиваем яйцо, солим. Все это нежно взбиваем при помощи миксера.

Потом потихоньку просеиваем в состав муку и замешиваем тесто. Оставляем подниматься в тепле на один час.

Далее раскатываем тесто в пласт высотой примерно в 5–7 мм, нарезаем пончики с отверстиями и выкладываем на пергамент. Оставляем пончики еще на 30 минут и выпекаем в духовке 10–15 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.