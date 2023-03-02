Лучше котлет! Готовим блинчик из куриного фарша — выложили, поджарили, сыр для сочности внутрь

Вкуснейший блинчик из куриного фарша достойно заменит котлеты в вашем рационе. Он нежирный, легкий и чарует своей сочностью благодаря расплавленному сыру.
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Ингредиенты:
- куриный фарш — 150 г,
- яйца — 3 шт.,
- соль, перец — по вкусу.
Начинка:
- сыр,
- помидор.
Соединяем куриный фарш, яйца, соль, перец. Выкладываем состав на разогретую, слегка смазанную маслом сковородку.
Прикрываем крышкой и готовим пять минут на невысоких температурах. Потом переворачиваем и готовим под крышкой еще примерно пять минут. Выкладываем тертый сыр и нарезанные томаты. Сворачиваем блинчик пополам. Готовим под крышкой еще чуть-чуть, чтобы расплавился сыр.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».