Лучше котлет! Готовим блинчик из куриного фарша — выложили, поджарили, сыр для сочности внутрь

Вкуснейший блинчик из куриного фарша достойно заменит котлеты в вашем рационе. Он нежирный, легкий и чарует своей сочностью благодаря расплавленному сыру.

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Ингредиенты:

куриный фарш — 150 г,

яйца — 3 шт.,

соль, перец — по вкусу.

Начинка:

сыр,

помидор.

Соединяем куриный фарш, яйца, соль, перец. Выкладываем состав на разогретую, слегка смазанную маслом сковородку.

Прикрываем крышкой и готовим пять минут на невысоких температурах. Потом переворачиваем и готовим под крышкой еще примерно пять минут. Выкладываем тертый сыр и нарезанные томаты. Сворачиваем блинчик пополам. Готовим под крышкой еще чуть-чуть, чтобы расплавился сыр.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».