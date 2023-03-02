Что будет если добавить в бульон неочищенную луковицу: вкус — бомбический

Каждая хозяйка на кухне испробовала все способы, чтобы придать бульону золотистый цвет — ведь так куда аппетитнее. Кто-то использует приправы, кто-то долго варит мясо или тушит овощи на масле. Но есть более простой и полезный способ. Все прилежные хозяйки должны попробовать.

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Так, для золотистого бульона нужно проварить в воде с мясом неочищенную луковицу. Ее предварительно следует очень хорошо и тщательно вымыть. Через 30–40 минут луковицу можно достать и выбросить. Ваш бульон будет не просто золотистым, но и питательным. А вкус — пальчики оближешь. Пробуйте!