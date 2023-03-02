Как спасти пересоленный суп: вместо того, чтобы выливать всю кастрюлю, возьмите яблоко

Пересолить суп может даже самый опытный повар. Как же обидно, когда труды нескольких часов на кухне оказываются пустыми. Особенно если всю кастрюлю приходится сливать: иногда есть пересоленное просто невозможно.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Оказывается, спасти пересоленный суп не так то сложно. Для этого понадобятся простые ингредиенты. В кастрюлю можно добавить половинки сырого картофеля или яблока - они должны поглотить избыток соли.