Как спасти пересоленный суп: вместо того, чтобы выливать всю кастрюлю, возьмите яблоко

Как спасти пересоленный суп: вместо того, чтобы выливать всю кастрюлю, возьмите яблоко

Как спасти пересоленный суп. Фото: Global Look Press

Понадобится одно яблоко.

Пересолить суп может даже самый опытный повар. Как же обидно, когда труды нескольких часов на кухне оказываются пустыми. Особенно если всю кастрюлю приходится сливать: иногда есть пересоленное просто невозможно.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Оказывается, спасти пересоленный суп не так то сложно. Для этого понадобятся простые ингредиенты. В кастрюлю можно добавить половинки сырого картофеля или яблока - они должны поглотить избыток соли. 

После этого суп нужно варить на медленном огне еще 10 минут, а затем половником достать картофель и яблоко. Если суп еще слишком соленый, можно также добавить ложку сахара. Самый простой способ - добавить немного воды и довести до кипения бульон.

Читайте также