Как приготовить любимые с детства творожные печеньки «Лапки»: те самые, тающие во рту

Эти печеньки обожают все, кто неравнодушен к творожной выпечке. Печеньки «Лапки» помнят россияне с детства и не могут остаться к ним равнодушными. Они просто тают во рту, рассыпаясь на миллионы крошек кулинарного счастья!

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Ингредиенты: 200 г творога, 150 г сливочного масла, 250 г муки, 1/2 стакана сахара, 1/4 ч.л. соды.

Растереть пару ложек сахара со сливочным маслом, которое заранее нужно достать из холодильника. Положить творог и вновь растереть.

Внести нужное количество соды, потихоньку всыпать муку.

Замесить пластичное тесто, раскатать его шириной в 2-3 мм и нарезать кружками. Каждый обвалять в сахаре и дважды сложить пополам. Верхнюю часть еще раз обмакнуть в сахар. Выложить печенье на пергаментную бумагу и отправить в духовку выпекаться примерно на 20 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru