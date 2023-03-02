Нахваливают даже мясоеды! Как сделать аппетитные котлеты из крабовых палочек — с тянущимся сыром

Нахваливают даже мясоеды! Как сделать аппетитные котлеты из крабовых палочек – с тянущимся сыром

Котлеты. Фото: соцсети

Невероятно вкусное блюдо порадует всех, кто любит нежное внутри и хрустящее снаружи.

Волшебно вкусные котлетки из крабовых палочек и сыра легко готовятся, аппетитно смотрятся на столе и радуют своей необычностью.

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Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 300 г
  • Сыр твердый – 200 г
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Мука – 4 ст.л.

Для панировки:

  • Мука
  • Яйцо
  • Панировочные сухари

Натереть на терке крабовые палочки, а также сыр, добавить яйцо, положить сметану, выдавить чеснок и насыпать муки. Перемешать и мокрыми ладонями сформировать компактные котлеты.

Обвалять в муке, далее в яйце и потом в панировочных сухарях.

Пожарить на растительном масле с двух сторон до румяности.

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты»

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