Нахваливают даже мясоеды! Как сделать аппетитные котлеты из крабовых палочек — с тянущимся сыром

Волшебно вкусные котлетки из крабовых палочек и сыра легко готовятся, аппетитно смотрятся на столе и радуют своей необычностью.
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Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 300 г
- Сыр твердый – 200 г
- Сметана – 2 ст.л.
- Яйцо - 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Мука – 4 ст.л.
Для панировки:
- Мука
- Яйцо
- Панировочные сухари
Натереть на терке крабовые палочки, а также сыр, добавить яйцо, положить сметану, выдавить чеснок и насыпать муки. Перемешать и мокрыми ладонями сформировать компактные котлеты.
Обвалять в муке, далее в яйце и потом в панировочных сухарях.
Пожарить на растительном масле с двух сторон до румяности.
Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты»