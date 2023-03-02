Нахваливают даже мясоеды! Как сделать аппетитные котлеты из крабовых палочек — с тянущимся сыром

Волшебно вкусные котлетки из крабовых палочек и сыра легко готовятся, аппетитно смотрятся на столе и радуют своей необычностью.

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Ингредиенты:

Крабовые палочки – 300 г

Сыр твердый – 200 г

Сметана – 2 ст.л.

Яйцо - 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Мука – 4 ст.л.

Для панировки:

Мука

Яйцо

Панировочные сухари

Натереть на терке крабовые палочки, а также сыр, добавить яйцо, положить сметану, выдавить чеснок и насыпать муки. Перемешать и мокрыми ладонями сформировать компактные котлеты.