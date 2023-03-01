Чем больше — тем сочнее: какой простой компонент делает котлеты незабываемыми

Узбекистан и Таджикистан славятся своими роскошными блюдами из мяса. Коренное население не жалеет вносить в состав ароматные специи. А также лук, которого они иногда кладут в манты, чебуреки и самсу столько же, сколько и мясного фарша.
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Делается это не случайно, ведь чем больше в мясном блюде лука, тем оно сочнее.
Эту хитрость наши кулинары и хозяйки могут взять на заметку и использовать в приготовлении домашних котлет. Положите побольше лука, и вы увидите, какими роскошными станут ваши котлетки!
Лук желательно нашинковать как можно мельче, лучше натереть на терке или обжарить для мягкости.
Источник: belnovosti.by