Домашние пряники «как в СССР»: мягкие, на кефире — вкуснее магазинных

Мягкие, нежные пряники, вкус которых все помнят с детства, легко испечь из доступных продуктов на кефире. Они получаются «как в СССР», вкуснее магазинных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 550 г муки, 350 мл кефира, 220 г сахара, 1 яйцо, 1 яичный желток, 3 ст.л. меда, 3 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. соды. Для глазури: стакан сахара, 1/2 стакана воды.

Взбить яйцо, желток, сахар и мед до однородного состояния. Смешать кефир с маслом и соединить обе смеси. Слегка взбить при помощи миксера.

Потихоньку добавить просеянную муку с содой и замесить тесто. Раскатать его пластом 10-15 мм и сформировать пряники. Выложить на пергаментную бумагу, выпекать 25 минут в духовке при 180 градусах.

Для глазури смешать воду с сахаром, поставить на самый слабый огонь и варить до желаемой консистенции, помешивая и снимая пену. Глазурь должна тянуться за ложкой тонкой нитью.

Источник: lafoy.ru