Бомбические сырные лепешки с прослойкой — фарш, ветчина или овощи: до тарелок не доносятся, глотают

Невероятно аппетитные, ароматные, тающие во рту лепешки из сыра станут хитом вашего стола. Их невозможно разложить по тарелкам — съедаются прямо со сковороды!

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Ингредиенты:

Кефир — 1 стакан

Соль — 0,5 ч.л.

Сахар — 0,5 ч.л.

Сода — 0,5 ч.л.

Сыр твердый (тертый) — 1 стакан

Ветчина (или колбаска, или сосиски, или фарш) — 1 стакан

Мука — 2 стакан

Кефир солим, кладем сахар, соду, хорошо перемешиваем. Добавляем тертый сыр и муку. Хорошенько опять перемешиваем.

Тесто делим на кусочки и скатываем шары. Чуть прижимаем, кладем сверху любую начинку (можно мясную, можно овощную). Заворачиваем ее внутрь и раскатываем в лепешку.

Жарим в предварительно разогретой сковороде на растительном масле без запаха с обеих сторон на среднем огне, накрыв крышкой.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»