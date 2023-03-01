Бомбические сырные лепешки с прослойкой — фарш, ветчина или овощи: до тарелок не доносятся, глотают

Невероятно аппетитные, ароматные, тающие во рту лепешки из сыра станут хитом вашего стола. Их невозможно разложить по тарелкам — съедаются прямо со сковороды!
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Ингредиенты:
- Кефир — 1 стакан
- Соль — 0,5 ч.л.
- Сахар — 0,5 ч.л.
- Сода — 0,5 ч.л.
- Сыр твердый (тертый) — 1 стакан
- Ветчина (или колбаска, или сосиски, или фарш) — 1 стакан
- Мука — 2 стакан
Кефир солим, кладем сахар, соду, хорошо перемешиваем. Добавляем тертый сыр и муку. Хорошенько опять перемешиваем.
Тесто делим на кусочки и скатываем шары. Чуть прижимаем, кладем сверху любую начинку (можно мясную, можно овощную). Заворачиваем ее внутрь и раскатываем в лепешку.
Жарим в предварительно разогретой сковороде на растительном масле без запаха с обеих сторон на среднем огне, накрыв крышкой.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»