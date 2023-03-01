Рассыпчатое сахарное печенье за 10 минут! Все что нужно в состав – есть у каждого

Очень простенькое, но при это невероятно вкусное печенье можно приготовить буквально из того, что есть у каждого в доме. Рецепт нереально простой, поэтому можете подключать к его реализации детей и мужа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 120 мл воды, 200 г сахара, 50 г сливочного масла, 320 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 2 щепотки ванилина.

Соединяем сахар с водой и доводим до кипения. Снимаем состав с плиты, кладем сливочное масло и перемешиваем.

Даем раствору остыть до комнатной температуры и вмешиваем просеянную муку с разрыхлителем и ванилином. Оставляем тесто на 30 минут в холоде.

Потом достаем из холодильника и тонко раскатываем тесто (около 5 мм). Нарезаем любыми фигурками, присыпаем сахарком.

Выпекаем печенье на пергаментной бумаге 10 минут при 200 градусах в духовке.

Источник: lafoy.ru.