Домашний сметанник с тающим вкусом: просто все смешать — и в духовку, сухофрукты по желанию

Вкуснейший сметанник можно приготовить за несколько минут. Пирог получается нежным, пышным, с тающей во рту текстурой. А его ингредиенты не опустошат ваш кошелек.

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Ингредиенты: 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 1 стакан сметаны, 3 яйца, по 30 г изюма, кураги и чернослива, по 1 щепотке соли и соды.

Заливаем сухофрукты кипятком на 10 минут, обсушиваем и нарезаем. Можно использовать любые свежие фрукты, нарубив на мелкие кусочки.