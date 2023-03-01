Домашний сметанник с тающим вкусом: просто все смешать — и в духовку, сухофрукты по желанию

Вкуснейший сметанник можно приготовить за несколько минут. Пирог получается нежным, пышным, с тающей во рту текстурой. А его ингредиенты не опустошат ваш кошелек.
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Ингредиенты: 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 1 стакан сметаны, 3 яйца, по 30 г изюма, кураги и чернослива, по 1 щепотке соли и соды.
Заливаем сухофрукты кипятком на 10 минут, обсушиваем и нарезаем. Можно использовать любые свежие фрукты, нарубив на мелкие кусочки.
Взбиваем яйца с сахаром до пышности, добавляем сметану, перемешиваем и постепенно насыпаем муку, соль и соду. В конце вмешиваем в тесто сухофрукты, выливаем состав в форму и выпекаем пирог примерно 40 минут в духовке при 180 градусах.
Источник: lafoy.ru