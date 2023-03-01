Нежный пирог к чаю «из того, что нашлось»: можно фрукты из компота добавить, а можно банан или яблоко

Ингредиенты:

вареные сухофрукты (из компота) или свежие фрукты или ягоды– 500 г,

манная крупа – 200 г,

яйцо – 2 шт.,

сахар – 150 г,

ванильный сахар – 1 ч.л.,

растительное масло – 100 мл,

разрыхлитель – 1 ч.л.

Фрукты измельчаем в пюре блендером или мясорубкой, вливаем растительное масло, вбиваем яйца. Насыпаем по вкусу сахар и ванильный сахар (по желанию), разрыхлитель и соду.

Потихоньку вводим манку, чтобы тесто дошло до консистенции густой сметаны. Выливаем в подготовленную кулинарную форму (20-30 см).

Выпекаем на 180 градусах 30-40 минут, готовность проверяем деревянной палочкой.

Источник: YouTube-канал «Еда на любой вкус».