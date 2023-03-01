Нежный пирог к чаю «из того, что нашлось»: можно фрукты из компота добавить, а можно банан или яблоко

Нежнейший, с тающей текстурой пирог к чаю можно приготовить из того, что есть в холодильнике. Для аппетитной добавки в рецепте используются фрукты из компота. Но если их нет, смело заменяйте на тертое яблочко, толченый банан или кусочки/пюре других сочных фруктов или ягод.
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Ингредиенты:
- вареные сухофрукты (из компота) или свежие фрукты или ягоды– 500 г,
- манная крупа – 200 г,
- яйцо – 2 шт.,
- сахар – 150 г,
- ванильный сахар – 1 ч.л.,
- растительное масло – 100 мл,
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Фрукты измельчаем в пюре блендером или мясорубкой, вливаем растительное масло, вбиваем яйца. Насыпаем по вкусу сахар и ванильный сахар (по желанию), разрыхлитель и соду.
Потихоньку вводим манку, чтобы тесто дошло до консистенции густой сметаны. Выливаем в подготовленную кулинарную форму (20-30 см).
Выпекаем на 180 градусах 30-40 минут, готовность проверяем деревянной палочкой.
Источник: YouTube-канал «Еда на любой вкус».