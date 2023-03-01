Можно даже на ночь! Пропитанный сочный тортик из моркови — для худеющих

Морковку натереть на мелкой терке, добавить яйцо, соль, подсластитель по вкусу, йогурт (или густой кефир, можно немного молока). Размешать.

Овсянку соединить с мукой овсяной и кукурузной, разрыхлителем и содой.

Смазать маслом сковороду, выложить треть теста, разровнять. Готовить по несколько минут с каждой стороны до мягкости морковки.

Остудить коржи. К творогу добавить подсластитель. Собрать тортик. Каждый корж промазать кремом и оставить пропитываться от пары часов, лучше на ночь. Украсить черным шоколадом или цедрой.

Источник: YouTube-канал «Александра и ПП сладости»