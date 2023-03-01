Можно даже на ночь! Пропитанный сочный тортик из моркови — для худеющих

Можно даже на ночь! Пропитанный сочный тортик из моркови – для худеющих

Морковный торт. Фото: соцсети

Десерт очень вкусный и готовится без выпечки.

Вкусный низкокалорийный тортик можно приготовить без выпекания в духовке из моркови. Муку можно использовать любую, на свое усмотрение.

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Коржи:

  • 1 крупное яйцо
  • 150 грамм моркови
  • 75 мл йогурта или кефира
  • Подсластитель и соль по вкусу
  • Корица
  • 1/4 ст. овсяных хлопьев
  • 1/4 ст. молотых овсяных хлопьев
  • 1/4 ст. кукурузный муки (в целом мука может быть любая)
  • 1/3 ч. ложки разрыхлителя
  • 1/3 ч. ложки соды

Крем:

  • 200-250 грамм мягкого творога
  • Подсластитель в пудре

Морковку натереть на мелкой терке, добавить яйцо, соль, подсластитель по вкусу, йогурт (или густой кефир, можно немного молока). Размешать.

Овсянку соединить с мукой овсяной и кукурузной, разрыхлителем и содой.

Смазать маслом сковороду, выложить треть теста, разровнять. Готовить по несколько минут с каждой стороны до мягкости морковки.

Остудить коржи. К творогу добавить подсластитель. Собрать тортик. Каждый корж промазать кремом и оставить пропитываться от пары часов, лучше на ночь. Украсить черным шоколадом или цедрой.

Источник: YouTube-канал «Александра и ПП сладости»

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