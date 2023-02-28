Котлеты станут нежнее и вкуснее, если добавить этот ингредиент: секрет шеф-поваров раскрыт

Хозяйки любят экспериментировать с привычными блюдами, добавляя в них тот или иной ингредиент для улучшения вкуса.

Привычные мясные котлеты станут вкуснее, если добавить в фарш соленые грибы. Так делают многие повара.

К мясу лучше всего подходят рыжики. Грибы рубятся ножом и добавляются в фарш непосредственно перед жаркой. Важно, что при этом котлеты солить не стоит, поскольку соль есть в грибах.

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